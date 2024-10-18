Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir\'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalanıp tutuklandı.

18.10.2024 22:23
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Eskişehir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak parmak izi incelemesi bahanesiyle 2 evden aldıkları 3 milyon TL değerindeki altın ve döviz ile Gaziantep'te yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, kendisini polis ve savcı olarak tanıtma suretiyle dolandırıcılık yapan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıktan sonra Eskişehir'de bulunan 2 evden parmak izi incelemesi bahanesiyle altın ve döviz aldığı belirlenen şüphelilerin kullandığı aracı tespit eden ekipler, Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ile inceleme başlattı. Gaziantep'e gittiği belirlenen şüpheliler, Nurdağı ilçesi girişinde kolluk kuvvetleri tarafından yol kontrol noktasında yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinlerin ardından araçta yapılan aramada, salça kovasının içine poşetlenerek saklanmış vaziyette çok miktarda altın ve döviz ele geçirildi. Mağdurlardan elde edildiği belirlenen altınların ve dövizlerin güncel değerinin yaklaşık 3 milyon 91 bin TL olduğu belirlendi.

Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alınan Zekeriya T. (27), Gündeş T. (23) ve İ.A. (17), Eskişehir Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından teslim alınarak Eskişehir'e getirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Zekeriya T. ve eşi Gündeş T. adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli İ.A., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığı'na ifade veren şüpheliler, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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