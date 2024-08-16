Eskişehir'de Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik denetimde, 4 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydı olan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 'Dolandırıcılık', 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık', 'Güveni Kötüye Kullanma', 'Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ' suçlarından aranma kaydı ve hakkında 6 bin 600 TL kesinleşmiş para cezası bulunan İ.A. isimli şüpheli yakalandı.

Şahıs hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR