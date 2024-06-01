Eskişehir'de Duyarsız Sürücü, Kadın Esnafın Üzerine Arabasını Sürdü - Son Dakika
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Eskişehir'de Duyarsız Sürücü, Kadın Esnafın Üzerine Arabasını Sürdü

Eskişehir\'de Duyarsız Sürücü, Kadın Esnafın Üzerine Arabasını Sürdü

Eskişehir'de otomobilini park etmek için yer arayan duyarsız bir sürücü, işletmesine mal indirmeye gelecek araç için ayırdığı alanla ilgili sözlü tartışma yaşadığı kadın esnafın üzerine yanında çocuk olmasına rağmen kasıtlı olarak aracını sürdü. Olayın ardından esnaf, sürücüye şikayetçi olacağını belirtti.

01.06.2024 09:45
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Eskişehir'de otomobilini park etmek için yer arayan duyarsız bir sürücü, işletmesine mal indirmeye gelecek araç için ayırdığı alanla ilgili sözlü tartışma yaşadığı kadın esnafın üzerine yanında çocuk olmasına rağmen kasıtlı olarak aracını sürdü.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 18.00 sularında Şehit Zeynel Toköz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiçekçi Nurgül Uzunharman, mal geleceği için başka araçların park yapmaması amacıyla geçici olarak işletmesinin önüne bayrak koydu. Ardından bölgede park yeri bulmakta zorlanan bir sürücü, Uzunharman'ın ayırdığı alanı değerlendirmek istedi. Sürücünün aracını park ettiği sırada işletmesinden çıkan çiçekçi esnafı mal geleceğini belirterek vatandaştan başka bir yer bulmasını isterken, taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine duyarsız sürücü, park yapmak için karşısındaki kişilerin yaralanma ihtimalini umursamadan kendisine engel olarak gördüğü kadın esnafın üzerine yanında bir çocuk olmasına rağmen kasıtlı olarak aracını sürdü. Yaşanan durum üzerine çevredeki vatandaşlar sürücüye tepki gösterirken, işletme sahiplerinin 4 yaşındaki çocuğu büyük panik yaşadı. Güvenlik kameralarına yakalanan olaydan 1 gün sonra aracını almaya gelen sürücüye kendisinden şikayetçi olacağını belirten esnaf, o esnada en çok çocuğu için endişelendiğini ifade etti.

"Çok korktum çünkü oğlum Ege'de yoldaydı"

Başından geçen olayı anlatan Nurgül Uzunharman, "Adam arabasıyla geldi, dubalarımı çekti. Ben de, 'Abi, biz yeniden çiçek taşıyacağız. Bu dubaları çekip, arabanı koyma. Biz senin için koymuyoruz o dubaları' dedim. Adam hiç umursamadı, tekrar dubaları aldı ve kaldırdı. Zaten komşumda güvenlik kamerası kayıtları var. Orada arkadaşıma seslendim. 'Abi öyleyse ben arabamı koyayım bir saniye' dedi ama umursanmadı. Adam dubaları çekti, arabasını koydu. Ben orada yoldaydım, arabayla bana vurdu. Ben korktum çünkü oğlum Ege'de yoldaydı. Sonra Ege'yi aldım, çekildim. Adam da hiçbir şey olmamış gibi gitti. Arkadaşım, 'Abi ne yapıyorsun ya kadına çarptın' dedi. Ama onun umurunda değil. Hiçbir şey olmamış gibi çekti gitti. Ertesi gün tekrar arabayı almaya geldiğinde eşim, 'Neden eşime çarptınız? Hani neden yaptınız, doğru mu?' dedi. Bana esip gürleyen adam süt dökmüş kedi gibi, 'Yer bulamadım da' dedi. Bana düzgünce anlatsaydı böyle olmazdı. Kasıtlı olarak çarptı. Görüntüde de göreceksiniz, çocuğa çarpmasın diye onu alıp çıktım. Ertesi gün arabayı almaya geldiğinde kendisinden şikayetçi olacağımı ve kamera görüntülerinin olduğunu söyledim kendisine. Beyefendi bir daha gelmedi" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Çocuk, Olaylar, Trafik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Duyarsız Sürücü, Kadın Esnafın Üzerine Arabasını Sürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Duyarsız Sürücü, Kadın Esnafın Üzerine Arabasını Sürdü - Son Dakika
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