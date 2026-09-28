Tepebaşı'nda kavgadan kaçan 15 yaşındaki çocuk, sığındığı telefon tamircisinde yakalanıp dövüldü - Son Dakika
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Tepebaşı'nda kavgadan kaçan 15 yaşındaki çocuk, sığındığı telefon tamircisinde yakalanıp dövüldü

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Tepebaşı\'nda kavgadan kaçan 15 yaşındaki çocuk, sığındığı telefon tamircisinde yakalanıp dövüldü
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Eskişehir Tepebaşı'nda iki grubun kavgası sırasında havaya ateş ettiği belirtilen 15 yaşındaki Ö.Ü., peşine düşenlerden kaçarak bir cep telefonu tamircisine girdi ve rafın arkasına gizlendi. Güvenlik kamerası, dükkana giren şahısların çocuğu saklandığı yerden çıkarıp darp ettiği anları kaydetti. Şahıslar polis tarafından gözaltına alındı, silah ele geçirildi; çocuk tedavi için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Eskişehir'de 2 grup arasında çıkan kavgada havaya ateş ettikten sonra kaçarak bir dükkana sığınmaya çalışan 15 yaşındaki çocuk, kendisini takip eden şahıslar tarafından dışarı çıkarıldı. Darp edilen şahıs hastaneye kaldırılırken arbede anları dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi ara sokaklarda henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çevrede silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavga esnasında elinde silah bulunan 15 yaşındaki Ö.Ü., olay yerinden kaçarak Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu tamircisine sığındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ö.Ü.'nün dükkan sahibine "Abi kapıyı tut" diyerek bir rafın arkasına gizlendiği görüldü. Kısa süre sonra dükkana giren kavganın diğer tarafındaki şahıslar, 15 yaşındaki Ö.Ü.'yü saklandığı raftan yaka paça dışarı çıkardı. Havaya ateş açılan olayda elindeki silahı alınan Ö.Ü., şahıslar tarafından darp edildi. Olayın ardından sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Ö.Ü., tedavi edilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan şahsın elinden alınan silahın bir başka şahısça dükkandan çıkarıldığı kameraya yansıdı. Polis yaptığı çalışmada şahısları gözaltına alırken bahse konu silahı da ele geçirdi.

ABİ KAPIYI TUT DEYİP RAFIN ARKASINA SAKLANDI

SİLAH DA KAMERAYA YANSIDI

Kaynak: İHA
Yunus Emre Devlet HastanesiCep TelefonuEskişehirTepebaşı3. SayfaGüvenlikŞiddetGüncelPolisÇocukSon Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı'nda kavgadan kaçan 15 yaşındaki çocuk, sığındığı telefon tamircisinde yakalanıp dövüldü - Son Dakika
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