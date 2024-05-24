Eskişehir\'de Eşine Şiddet Uygulayan Şahıs Tutuklandı

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Eskişehir'de 9 yıldır eziyet ettiği eşinin şikayetinin ardından gözaltına alınan Nevzat Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi'ne bağlı 71 Evler Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk annesi Şükran Ç., geçtiğimiz günlerde evinden kaçarak kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezine gitti. Girdiği mağazada mağduriyetini dile getirmesi üzerine çağırılan polis ekipleri, Şükran Ç.'yi hastaneye götürerek sağlık kontrolüne soktu. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri ve morluklar tespit edilen Şükran Ç., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Bürosu'nda kendisine 9 yıldır eziyet ve cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği eşi Nevzat Ç.'den şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nevzat Ç. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalanan Nevzat Ç., gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan Nevzat Ç., suçlamaları kabul etmedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nevzat Ç., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Eşe karşı eziyet, kasten yaralama ve cinsel saldırı' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtilirken şu açıklama yapıldı:

"Ş.Ç. isimli mağdur kadına eşi N.Ç. tarafından şiddet uygulandığı, N.Ç.'ye uzun süredir kötü davranarak vücudunun birçok bölgesini yaraladığı, eziyet ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu olay ile ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Bürosu tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. N.Ç. isimli şüpheli hakkında Eşe Karşı Eziyet, Eşe Karşı Kemik Kırığı Oluşacak Şekilde Kasten Yaralama ve Cinsel Saldırı suçları yönünden başlatılan soruşturma kapsamında; Mağdur S.Ç.'nin Cumhuriyet Başsavcılığımzca aldırılan doktor raporunda; Şahısta tespit edilen travma bulgularının değişik zamanda meydana geldiği, şahsın tek başına bunu yapamayacağını mutlaka bir başkası tarafından küt cisimle yapabileceği tespit edilmiştir. N.Ç. isimli şüpheli Cumhuriyet Savcısı talimatı ile gözaltına alınmış, sorgusunun ardından tutuklanması talebi ile sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Mağdur S.Ç. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca koruma tedbirlerine başlanılmış olup, mağdurun durumu Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şiddet Önleme Merkezine bildirilmiş ve çocukları ile birlikte koruma altına aldırılarak sığınma evine yerleştirilmiştir." - ESKİŞEHİR