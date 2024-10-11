Eskişehir'de, jandarma ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şüpheliyi yakaladı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; hakkında Muğla Ağır Ceza İlamat Masası'nın kararı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şüpheli 10 Ekim tarihinde Odunpazarı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda tamamlanan adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de FETÖ Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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