Eskişehir'de Hırsızlık Konusunda Bilgilendirme Yapıldı

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Eskişehir'de polis ekiplerince, yüz yüze görüşülen 68 vatandaşa iş yeri ve ikametten hırsızlık konularında alınabilecek basit tedbirler hakkında bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince suç oluşmadan önce önleyici polislik nedeniyle bir bilgilendirme çalışması daha gerçekleştirildi. Bu çerçevede, Kurtuluş ve Gökmeydan mahallelerinde iş yeri ve ikametten hırsızlık ile konularında konusunda 1 mahalle muhtarı, 15 esnaf, 1 cami derneği lokali, ve 20 apartman sakini olmak toplam 68 vatandaş ile yüz yüze görüşülerek alınabilecek basit tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme faaliyetleri esnasında konuya ilişkin alınabilecek güvenlik tedbirleriyle ilgili 55 adet de broşür dağıtıldı. - ESKİŞEHİR