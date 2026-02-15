Eskişehir\'de Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Eskişehir'de hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan T.B. yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR
