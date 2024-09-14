Eskişehir\'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Eğitimi

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Eskişehir'de polis ekiplerince vatandaşların hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlenmesi amacıyla 736 kişiye yüz yüze bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince suçun oluşmadan önlenmesi amacıyla vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. 12-13 Eylül tarihlerinde çeşitli alanlarda 736 kişiye, hırsızlık ve dolandırıcılık hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca 320 vatandaşa, hırsızlıklara karşı alınabilecek tedbirler, dolandırıcılık ve yeni başlayan eğitim öğretim yılı çerçevesinde 'Anne Babalara Tavsiyeler' broşürü dağıtıldı. - ESKİŞEHİR