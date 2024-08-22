Eskişehir'de Huzur ve Güven Uygulaması: 2 Bin 848 Kişi ve Bin 530 Araç Sorgulandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulaması kapsamında, 2 bin 848 kişi ve bin 530 araç sorgulandı. 14 araç sürücüsüne de gerekli işlemler uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü talimatıyla il genelinde 176 personel ve 37 ekibin katılımıyla Türkiye güven huzur uygulaması yapıldı. Bu kapsamda; 2 bin 848 şahıs sorgulandı, 1 şahsın Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet ve 2 şahsın yoklama kaçağı suçundan arandığı tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı.

Ayrıca, bin 530 araç sorgulandı ve 14 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerinden gerekli cezai işlem uygulandı. 164 metruk bina ve çevresi kontrol edildi. - ESKİŞEHİR