Eskişehir'de Huzur ve Güven Uygulaması: 2 Bin 848 Kişi ve Bin 530 Araç Sorgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Huzur ve Güven Uygulaması: 2 Bin 848 Kişi ve Bin 530 Araç Sorgulandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan huzur ve güven uygulaması kapsamında, 2 bin 848 kişi ve bin 530 araç sorgulandı. 14 araç sürücüsüne de gerekli işlemler uygulandı.

22.08.2024 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulaması kapsamında, 2 bin 848 kişi ve bin 530 araç sorgulandı. 14 araç sürücüsüne de gerekli işlemler uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü talimatıyla il genelinde 176 personel ve 37 ekibin katılımıyla Türkiye güven huzur uygulaması yapıldı. Bu kapsamda; 2 bin 848 şahıs sorgulandı, 1 şahsın Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet ve 2 şahsın yoklama kaçağı suçundan arandığı tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı.

Ayrıca, bin 530 araç sorgulandı ve 14 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerinden gerekli cezai işlem uygulandı. 164 metruk bina ve çevresi kontrol edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

3-sayfa, trafik, Güvenlik, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Huzur ve Güven Uygulaması: 2 Bin 848 Kişi ve Bin 530 Araç Sorgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:46 İstanbul’da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi İstanbul'da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
22:40 Antalya’da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı Antalya'da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı
19:02 F-35 ve F-18’lerle donatılan ABD’nin devasa uçak gemisi Orta Doğu’da F-35 ve F-18'lerle donatılan ABD'nin devasa uçak gemisi Orta Doğu'da
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
10:39 ’The Hangover’ filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı 'The Hangover' filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı
10:19 Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi Gelen zina yorumuna öfke kustu Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
10:04 Nihat Kahveci’den Muslera’ya: Bunu beklemezdim Nihat Kahveci'den Muslera'ya: Bunu beklemezdim
10:00 Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna’ya kaçtı Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı
09:58 Görenlerin imrenerek baktığı ev, dev dalgalara teslim oldu Görenlerin imrenerek baktığı ev, dev dalgalara teslim oldu
09:57 Yurt dışına çıkacaklar dikkat ’’Hoş geldin’’ paketiyle ücretsiz arama ve internetten faydalanmak mümkün Yurt dışına çıkacaklar dikkat! ''Hoş geldin'' paketiyle ücretsiz arama ve internetten faydalanmak mümkün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 07:25:20. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Huzur ve Güven Uygulaması: 2 Bin 848 Kişi ve Bin 530 Araç Sorgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement