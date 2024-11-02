Eskişehir'de İki Şüpheli Cezaevine Gönderildi

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Eskişehir'de polis ekiplerce haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından belirli tarihler arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışma sonucunda, hakkında 21 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıslar polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR