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Eskişehir'de işçi servislerinin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de işçi servislerinin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Eskişehir'de meydana gelen kazada, iki işçi servisi çarpıştı ve 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastanelere sevk edildi ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir\'de işçi servislerinin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
19.12.2023 - 17:25,  Güncelleme: 17:25
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Eskişehir'de işçi servislerinin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Firuz Kanatlı Bulvarı ile Mümtaz Zeytinoğlu Caddesi kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrika işçilerini taşıyan Salih Ç. idaresindeki 26 S 0187 plakalı servis aracı, henüz belirlenemeyen bir sebeple Metin B. kontolündeki 26 S 1088 plakalı servis aracına arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle Salih Ç.'nin kullandığı servis aracı refüje çıkarken, aracın ön kısmında ve sürücü mahallinde büyük hasar oluştu. Metin B.'ye idaresindeki diğer servisin ise arka kısmında çarpmaya bağlı olarak büyük hasar oluştu. Kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarılan 10 yaralıdan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 5'inin Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, 3'ünün Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, 2'sinin ise Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kaza sonrasında olayın gerçekleştiği bölgede trafik bir süre aksadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de işçi servislerinin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika


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