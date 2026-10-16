Eskişehir'de jandarma araçta 174 gram bonzai ele geçirdi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de jandarma araçta 174 gram bonzai ele geçirdi, 1 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir\'de jandarma araçta 174 gram bonzai ele geçirdi, 1 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma devriyesi sırasında park halindeki bir araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada 174 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli makamlarca tutuklandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince bir araçta ve içerisindeki şahsın üzerinde yapılan aramada 174 gram bonzai ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Odunpazarı ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında park halindeki bir araçtaki şahsın şüpheli hareketlerde bulunması dikkat çekti. Ayrıca araçtan yoğun uyuşturucu madde kokusu geldiğinin tespiti üzerine durum adli makamlara bildirildi. Araç içerisinde ve şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 174 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan soruşturma başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen şahsın tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
OdunpazarıEskişehirJandarma3. SayfaGüvenlikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de jandarma araçta 174 gram bonzai ele geçirdi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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