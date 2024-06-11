Eskişehir'de Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri düzenlendi

3.Sayfa

Eskişehir'de jandarma ekiplerince Türkiye Çevre Haftası nedeniyle okullarda öğrencilere ve öğretmenlere faaliyetler gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye Çevre Haftası etkinliklerinde faaliyetler geçekleştirildi. Ekipler, jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan Tepebaşı İlçesi Musaözü Tabiat Parkı'nda 'Sucul Ortam ve Ormanlık Alanlarda Çevre Temizliği Etkinliği', Odunpazarı ilçesi Karaalan Mahallesi'nde 'Fidan Dikimi ve Bakımı Etkinliği' ve Odunpazarı İlçe merkezinde bulunan Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda öğretmen ve öğrencilere yönelik 'Çevre Temizliği ve Farkındalık Eğitimi' faaliyetleri gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR