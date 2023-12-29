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Eskişehir'de Kaçak/Sahte Bandrollü Alkol Satan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaçak/Sahte Bandrollü Alkol Satan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de jandarma tarafından yapılan operasyonda, kaçak/sahte bandrollü alkol ürünleri satan bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, sahte/taklit bandrollü alkol ürünlerine el konuldu.

Eskişehir\'de Kaçak/Sahte Bandrollü Alkol Satan Şüpheli Yakalandı
29.12.2023 - 15:30,
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Eskişehir'de kaçak/sahte bandrollü alkol ürünlerini müşteri buldukça satan şüpheli jandarma tarafından yakalanırken, yapılan aramalarda bulunan alkol ürünlerine de el konuldu.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Beylikova ilçesinde temin ettiği kaçak/sahte bandrollü alkol ürünlerini müşteri buldukça satacağı duyumu alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada; 100 santilitrelik 5 şişe sahte/taklit bandrollü ve 100 santilitrelik 6 şişe sahte/taklit bandrollü farklı cinste alkol ürünleri geçirildi. Jandarma ekiplerince bahse konu alkol ürünlerine el konuldu. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Jandarma, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kaçak/Sahte Bandrollü Alkol Satan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Kaçak/Sahte Bandrollü Alkol Satan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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