Eskişehir'de KADES kullanımı sonrası boş arazide darp edilmiş kadın bulundu - Son Dakika
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Eskişehir'de KADES kullanımı sonrası boş arazide darp edilmiş kadın bulundu

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Eskişehir\'de KADES kullanımı sonrası boş arazide darp edilmiş kadın bulundu
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Eskişehir'de gece saatlerinde KADES uygulamasını kullanan kadın, Odunpazarı Çankaya Mahallesi Neşeli Sokak'taki boş arazide darp edilmiş halde bulundu. Başına sert cisimle vurulduğunu iddia eden kadın hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) kullanan ve boş arazide darp edilmiş halde bulunan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kadın şahıs, KADES uygulamasını kullandı. Uygulamanın Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Neşeli Sokak'ta kullanıldığını tespit eden ekipler, bölgeyi kontrol etti. Yapılan kontrollerde, ağlayan bir kadın boş arazide darp edilmiş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Başına sert bir cisim ile vurulduğunu iddia eden kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
OdunpazarıEskişehirGüvenlikİnceleme3. SayfaÇankayaPolisKADESKadınSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de KADES kullanımı sonrası boş arazide darp edilmiş kadın bulundu - Son Dakika
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