Eskişehir\'de Kargo Kamyonu Yangını

Eskişehir- Kütahya karayolunda seyir halindeki bir kargo kamyonu alevlere teslim olurken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen kargo kamyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, sürücünün durumu fark ederek aracı yol kenarına çekmesi muhtemel bir faciayı önledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine itfaiye ekiplerinden önce ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin çevreye sıçraması önlenirken, daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yanan araç ise kullanılamayacak duruma geldi. - ESKİŞEHİR