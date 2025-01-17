Eskişehir\'de Karne Sevincine Polis Ziyareti

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Eskişehir'de karne sevinci yaşayan öğrencileri ziyaret eden polis ekipleri, çocuklara küçük hediyeler dağıtıp bilgilendirmede bulundu.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince polis halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve çocuklara polis sevgisi kazandırılması amacıyla çalışma yapıldı. Eğitim-öğretim yılının ilk döneminin bitişi vesilesiyle 17 Ocak tarihinde gerçekleştirilen çalışmada, Asay Anaokulu ve Av. Şahap Demirer İlkokulu polis ekiplerince ziyaret edildi. Öğrencilerin karne sevinçlerine ortak olan ekipler, ziyaretler sırasında çocuklara küçük hediyeler takdim etti. Ayrıca, çeşitli konular hakkında bilgilendirme yapıldı. - ESKİŞEHİR