Eskişehir'de Kızını ve Torununu Öldüren Zanlının Cinayet Öncesi Hareketleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kızını ve Torununu Öldüren Zanlının Cinayet Öncesi Hareketleri Ortaya Çıktı

Eskişehir'de kızını ve torununu öldüren zanlının, evi gözlemlediği ve aracında uyuduğu tespit edildi. Cinayetin ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

14.06.2024 14:53
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Eskişehir'de kızını ve torununu, boşanma aşamasındaki eşini evlerine aldıkları gerekçesiyle sokak ortasında tabancayla öldüren zanlının eve yakın bir noktada aracında uyuduğu, camiden ise evi 2 gün boyunca gözlediği belirlendi.

Eskişehir'de dün sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta meydana gelen olayda, Osmaniye'den Eskişehir'e gelen Osman Nuri K., 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş'ı ve 7 yaşındaki torunu Alp Ata Karabaş'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Boşanma aşamasındaki eşinin Eskişehir'e gelerek kızının yanında kalmasından dolayı cinayeti işlediği belirlenen şüpheli, olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman Nuri K., Eskişehir Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Osman Nuri K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cami avlusundan kızının evinin gözlemlemiş

Olayda kızını ve torununu öldüren zanlının bir caminin kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan 2 gün önce geldiği tahmin edilen Osman Nuri K.'nın camide lavaboyu ve gölgelik alanları kullandığı görülüyor. Olaydan 1 gün önce caminin meydanında bulunan çiçekleri kokladığı görülen şüphelinin elindeki siyah poşet dikkat çekiyor. Olay günü ise saat 06.40'da camiye gelen Osman Nuri K.'nın yaklaşık 10 dakika kaldığı tuvaletten çıkarak kızının karşı tarafta bulunan evine doğru gittiği kameralara yansıyor.

Arabayla gelip içinde uyumuş

Şüpheli Osman Nuri K.'nın aracıyla Eskişehir'e geldiği, 2 gün aracın içinde kızının evine yakın bir yerde uyuduğu polis ekipleri tarafından tespit edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kızını ve Torununu Öldüren Zanlının Cinayet Öncesi Hareketleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Kızını ve Torununu Öldüren Zanlının Cinayet Öncesi Hareketleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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