Eskişehir\'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere saplanan otomobilin 65 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir- Ankara karayolu Afyonkarahisar yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şerif Ahmet Bal (65) idaresindeki 06 CIG 705 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucunda ağır yaralanan sürücü Şerif Ahmet Bal, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 65 yaşındaki sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR