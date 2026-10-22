Eskişehir'de kovalamacada direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de kovalamacada direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu, sürücü hafif yaralandı

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Eskişehir Tepebaşı'nda polisin dur ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sırasında elektrik direğine çarpıp taklalar atarak pancar tarlasına uçtu. Sürücü hafif yaralanırken devrilen direk mahallede elektrik kesintisine yol açtı, bir vatandaşın solunum cihazı arızalandı.

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, elektrik direğine çarpıp taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, devrilen direk nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Ulutürk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 ATE 042 plakalı Tofaş marka otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü H.Ç., aracıyla kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında Ulutürk Sokak üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak taklalar attı ve pancar tarlasına uçtu. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerek kullanılamaz hale gelirken, sürücü H.Ç. kazayı hafif yaralı olarak atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mahalle elektriksiz kaldı, cihazlar hasar gördü

Kaza sırasında devrilen elektrik direği nedeniyle bölgedeki evlerde elektrik kesintisi meydana geldi. Kesinti ve voltaj dalgalanması sebebiyle çevredeki bazı elektronik eşyaların zarar gördüğü, bir vatandaşın ise solunum cihazının arızalandığı öğrenildi. Öte yandan, araçta yolcu konumunda bulunan bir şahsın ise ceza yemekten korktuğu gerekçesiyle kaza sonrası olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Polis ekipleri kazayla ve kaçan şahısla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıVentilatörEskişehirTepebaşı3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de kovalamacada direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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