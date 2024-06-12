Eskişehir'de Kurban Bayramı'nda Trafik Tedbirleri - Son Dakika
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Eskişehir'de Kurban Bayramı'nda Trafik Tedbirleri

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili süresince turizm amaçlı seyahatlerde yaşanabilecek artışın ve trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla 12-23 Haziran tarihleri arasında il merkezi ve sınırlarındaki tüm devlet ve il yollarında planlı trafik tedbirleri uygulanacağını duyurdu. Uygulanacak tedbirler çerçevesinde, polis ekiplerince insansız hava araçları ile ana arter ve kavşaklardaki planlı denetimler gerçekleştirecek.

12.06.2024 17:28
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili süresince turizm amaçlı seyahatlerde yaşanabilecek artışın ve trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla 12-23 Haziran tarihleri arasında il merkezi ve sınırlarındaki tüm devlet ve il yollarında planlı trafik tedbirleri uygulanacağını duyurdu.

Uygulanacak tedbirler çerçevesinde, polis ekiplerince insansız hava araçları ile ana arter ve kavşaklardaki planlı denetimler gerçekleştirecek. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile il genelinde kırmızı ışık, emniyet kemeri, kask ve cep telefonu başta olmak üzere diğer tüm ihlallere yönelik denetim yapılacakken, il merkezinde sabit ve seyir halinde radarla hız denetimleri 24 saat esasına göre Eskişehir- Ankara, Eskişehir- Bursa ve Eskişehir- Kütahya yollarında planlama doğrultusunda PTS-EDS Sistemleri (Ortalama Hız) ile ile aksatılmadan sürdürülecek. Ayrıca şehir içi ve şehirlerarası otobüs şoförlerinin 'Algılanan Yakalanma Riski Duygusu'nu geliştirmek amacıyla otobüslerde sivil personel görevlendirilerek denetimler olacak. Şehirlerarası otobüs terminali trafik çıkış noktasında ve Bursa yolu uygulama noktasında bulunan yaşam tünelinde de görevli personel tarafından emniyet kemerinin kullanımının önemi hakkında sürücüler ve yolculara yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.

Toplam 2 bin 665 trafik personeli görevlendirildi

Şehir içerisinde ise özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik denetimlere ağırlık verilerek, alışveriş veya ziyaret amacıyla yaya olarak bulunan vatandaşların trafik güvenliği sağlanacak. Modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz ve ışık donanımları ile harici ses sistemleri kullanımlarının önlenmesi için de ayrı uygulamalar yapılacak. Bayram tatili süresince trafik kazalarının meydana gelmeden önlemesi amacıyla 12 drone, 179 yaya/nokta görevlisi, bin 177 trafik ekibi ve 36 şahin timi olmak üzere toplam 2 bin 665 trafik personeli görevlendirildiği öğrenilirken, alınacak trafik tedbirlerinin etkili olabilmesi için trafiğe çıkacak tüm vatandaşların trafik kurallarına uymaları, yol üzerinde denetim yapan görevlilerin işaret ve ikazlarına riayet etmelerinin önemli olduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kurban Bayramı'nda Trafik Tedbirleri - Son Dakika

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