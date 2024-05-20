Eskişehir\'de jandarma ekipleri 2 okul servis şoförüne trafik cezası kesti

Eskişehir'de jandarma ekipleri kusurlu bulunan 2 okul servis şoförüne, toplam 2 bin 196 TL trafik cezası kesti.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde belirli tarihler arasında yaptığı çalışmalarda 69 adet okul servis aracı kontrol etti. Ekiplerce kusurlu görülen 2 okul servis şoförüne, toplam 2 bin 196 TL trafik cezası kesildi. Jandarma ekiplerince denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR
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