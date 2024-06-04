Eskişehir'de Millet Bahçesi ve Dede Korkut parklarında kimlik sorgusu yapıldı

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Eskişehir'de polis ekiplerince, şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmada Millet Bahçesi ve Dede Korkut parklarında 27 şahsa kimlik sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uygulama gerçekleştirildi. Halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla şüphelilere yönelik olan uygulamada Millet Bahçesi ve Dede Korkut parklarında 27 şahsa kimlik sorgusu yapıldı. Yetkililer, uygulamaların devam ettiğini açıkladı. - ESKİŞEHİR