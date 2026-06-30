Eskişehir\'de Motosiklet Elektrikli Bisikletle İtildi

Eskişehir'de Cadde üzerinde bir elektrikli bisikletle itilerek ilerletilen motosiklet araç içi kamerasına yansıdı.

Odunpazarı ilçesinde Kurtuluş Mahallesi Sarper Caddesi'nde bir elektrikli bisikletli bir şahıs yeni alındığı düşünülen motosikleti ayağı ile ittiği görüldü. Kask ve diğer güvenlik önlemleri almayan iki sürücünün trafiği tehlikeye attıkları anlar bir araç içi kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR