Eskişehir'de Motosikletle Taksi Çarpıştı - Son Dakika
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Eskişehir'de Motosikletle Taksi Çarpıştı

Eskişehir\'de Motosikletle Taksi Çarpıştı

Eskişehir'de ticari taksiyle motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

01.11.2024 11:26
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Eskişehir'de dün geceticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Sivrihisar-2 Caddesi ile İsmail Gaspıralı Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.D. idaresindeki 26 T 0159 plakalı ticari taksi ile B.Y. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucunda motosiklet sürücüsü B.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan B.Y., tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince kaza hakkında inceleme başlatılırken, motosikletin çekme belgeli, sürücüsünün de ehliyetsiz olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Motosikletle Taksi Çarpıştı - Son Dakika

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