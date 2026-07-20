Eskişehir'de trafik zabıtasına çarpışma - Son Dakika
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Eskişehir'de trafik zabıtasına çarpışma

Eskişehir\'de trafik zabıtasına çarpışma
20.07.2026 17:33
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir trafik zabıtasının kullandığı motosiklet, bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan zabıta memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eskişehir'de otomobille çarpışıp yaralanan motosikletli trafik zabıtası hastaneye kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde Basın Şehitleri Caddesi ile Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir trafik zabıtasının idaresindeki 26 ABP 734 plakalı motosiklet, 26 EN 900 plakalı otomobil ile henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda motosikletten düşen zabıta memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan zabıta memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinde kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de trafik zabıtasına çarpışma - Son Dakika

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