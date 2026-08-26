Apartman dairesinde mutfak yangını

Eskişehir'de bir apartmanın zemin katında çıkan mutfak yangını, itfaiye ekipleri ve ev sakinlerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesi Tekiner Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katından yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaşmasıyla, mutfaktaki aspiratörden çıktığı belirlenen yangın ev sakinlerinin de yardımıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı mutfakta maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.