Milletvekili Hatipoğlu duyurdu: Eskişehir\'de yeni ilçeler oluşturulabilir

10.01.2026 13:52  Güncelleme: 13:57
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, Odunpazarı bölgesinin nüfusunun büyük olmasından hareketle yeni bir belediye kurmak için çalışmalar yapacaklarını açıkladı. Halihazırda 426 bin nüfusu olan Odunpazarı'nın büyükşehir belediyeciliği sorunlarıyla başa çıkamadığını dile getiren Hatipoğlu, yeni bir ilçenin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Eskişehir'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile kahvaltıda bulaşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de Odunpazarı bölgesinin 2'ye bölünerek yeni bir belediye kurulması için çalışma yaptıklarını dile getirdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle kentte bulunan bir restoranda düzenlenen kahvaltı etkinliği ile yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Etkinlikte basın mensuplarıyla sohbet eden Hatipoğlu, gündem hakkında konuştu.

Konuşmasına Gazetecilerin Günü'nü kutlayarak başlayan Nebi Hatipoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin nüfusunun, ülkedeki çoğu iliden fazla olduğuna değinen milletvekili Hatipoğlu, belediyelerin kent merkezine yakın, kendisine oy veren mahallelere hizmet ettiğini iddia etti. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, bölünme ile yeni ilçe veya ilçelerin oluşturulması gerektiğini ifade etti.

"Odunpazarı ilçemizin 426 bin nüfusu var. Yani bu, Türkiye'deki 35 ilden daha büyük"

Konuyla alakalı AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Bildiğiniz üzere 10 Ocak Gazeteciler Günü sadece Türkiye'de kutlanıyor. Biz de buna sahip çıkıyoruz. Mesela Odunpazarı'ndan gidersek; Odunpazarı Belediyesi bugün Odunpazarı ilçemizin 426 bin nüfusu var. Yani bu, Türkiye'deki 35 ilden daha büyük. Yani, bu nüfus Türkiye'deki 35 ilden daha büyük. Mesela nerelerden büyük? Örnek verelim: Edirne'den büyük, Yozgat'tan büyük, Düzce'den büyük, Muş'tan büyük, Kastamonu'dan büyük, Uşak'tan büyük, Niğde'den büyük böyle gidiyor; Nevşehir'den büyük. Yani bir ilden daha büyük, 35 ilden daha büyük. Bu doğrultuda; ulaşımdan altyapıya, imar plansızlıklarından sosyal hizmetlere, temizlikten zabıtaya ve güvenlik hizmetlerine kadar pek çok alanda hizmette zorlanıyorlar. Tabii bununla ilgili daha önceden de çalışmalar yapılmış. Bu ilçeyi ikiye bölmek istiyorum. Bu ilçenin belli kısımlarını bölerek yeni bir ilçe belediyesi, yeni bir ilçe oluşturmak ve hizmetlerin vatandaşlarımıza daha güzel şekilde verilmesini sağlamak istiyoruz. Şimdi bu bir hakkaniyetsizlik oluyor: 'Bana oy verdin, ben sana hizmet ederim. Sen bana oy vermedin, sana hizmet etmem.' şimdi bu hakkaniyetsizlik oluyor. Bu hakkaniyetsizliği inşallah gidermek için belli çalışmaların içindeyiz. Olası bölünmeyle yerel vatandaşlar belediyeyle daha güçlü temas kuracak. Altyapı ve ulaşım yatırımları bölgenin gerçek ihtiyaçlarına göre planlanabilecek. İnşallah bizim amacımız, Odunpazarı'nda hemşerilerimizin daha iyi hizmet almasını sağlamak" dedi.

"Bunlar hizmet edemiyor"

Bu konuda Odunpazarı'nın pilot ilçe olabileceğine değinen Hatipoğlu şöyle devam etti:

"Belki pilot olarak Odunpazarı'nda bu çalışmayı yaparsak, vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda sonucu görürüz. Eğer bu, Eskişehirli vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırıyorsa aynı şekilde Tepebaşı'nda da buna gidebiliriz; çünkü Tepebaşı da aşağı yukarı bu büyüklükte. Yani 35 ilden büyük ilçe olmaz ve bir tane ilçe belediyesi buralara hizmet edemez. Bir de bizim belediyemiz ayrımcılık yapıp sadece oy verilen yerlere hizmet ederse bu hiç olmaz. Biz bunlara müsaade edemeyiz. Teknik olarak nasıl olur diye bununla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Daha önceden de bununla ilgili çalışmalar yapılmış; belki sizler hatırlıyorsunuzdur, 2008-2009 yılında Yunus Emre ilçesi olarak. Bu da tabii ki yapılmış, bunun üzerinden belki böyle bir çalışmaya gireceğiz. Belki böyle bir çalışmanın sonucunda hemşerilerimizin yaşam konforunu artırırız. Ben de düşünüyorum; ilden büyük ilçe olmaz. 35 ilden büyük ilçelerimiz var ve bunun hizmet kalitesinde büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bir de sadece bizim ilçe belediye başkanlarımız şehir merkezine hizmet ederse. ya bugün karşımızdaki Yeşiltepe değil mi? ya hala buraya tramvay gitmedi. Millet perişan. Arabayla hiçbir yere gidemiyor. Otobüs durakları durak değil. Görüyorsunuz; Ertaş Caddesi'ni görüyorsunuz, her yağmur yağdığında göl gibi oluyor. Bu neyi söylüyor? Bunlar hizmet edemiyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

