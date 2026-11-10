Eskişehir\'de öğrenci ölümü davasında mahkeme, sürücünün tahliye talebini reddetti

Eskişehir'de üniversite öğrencisi Berfin Yılmaz'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davanın ilk duruşmasında sürücü Levent Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken, sürücünün savcılık sorgusunda "Manevra yaptığım esnada motosikletli şahsı görmedim, hızlı bir şekilde gelip çarptı" dediği ortaya çıktı.

Kaza, 4 Ekim 2026 tarihinde Tepebaşı ilçesi Eti Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 APC 516 plakalı hafif ticari aracıyla bir kafenin önünde park halinde bulunan Levent Ç. (37), hareket ettikten hemen sonra sola dönüş manevrası yaptı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Robotik ve Yapay Zeka Programı 2'nci sınıf öğrencisi Berfin Yılmaz (22) idaresindeki 07 BLR 442 plakalı motosiklet, manevra yapan hafif ticari araca sol yanından çarptı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 Ekim'de hayatını kaybetti. Kazanın ardından tutuklanan sürücü hakkında "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan dava açıldı.

"Görmediğim için yola çıktım, hızlı bir şekilde geliyordu"

Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesinde duruşma salonuna getirilen sanık Levent Ç., önceki ifadelerini aynen tekrar ettiğini belirterek aileye başsağlığı diledi. Soruşturma aşamasında savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıkan tutuklu sürücü Levent Ç.'nin, "Eti Caddesi üzerindeki bir kafenin önünde aracıma bindim. Sola dönüş yapacaktım. 2. sırada arkamda bir araç bulunmaktaydı, araç hareket etmediği için ben sola manevra yaptım. Manevra yaptığım esnada da öncesinde de motosikletli şahsı görmedim. Bir anda gelip aracımın sol tarafına çarptı. Hızlı bir şekilde geliyordu. Ben motosikletli şahsı görmediğim için yola çıktım. Kaza nedeniyle de son derece üzgünüm" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Duruşmada söz alan sanık avukatı ise keşifte hız tabelalarının incelendiğini, maktulün süratli olduğunu savunarak tahliye talebinde bulundu.

"Ben kızımı kaybettim, şikayetçiyim"

Duruşmada beyanda bulunan Berfin Yılmaz'ın babası Celal Y., "Ben Berfin Yılmaz'ın babasıyım, şikayetçiyim ve davaya katılma talebim vardır. Olay nedeniyle maddi zararım yoktur, manevi zararım bulunmaktadır" dedi.

Anne Birgül Ş. ise "Ben Berfin Yılmaz'ın annesiyim, şikayetçiyim. Maddi zararım yoktur, ben kızımı kaybettim, manevi zararım vardır" ifadelerini kullandı.

Ağabey Caner Y. da sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Müşteki avukatı Av. Merve Hilal Ç. ise sanığın yolu yeterince kontrol etmeden çıktığını belirterek tutukluluk halinin sürmesini istedi.

Tutukluluk hali devam edecek

Mahkeme heyeti, olay yerinde yapılan keşif sonrası bilirkişi raporunun henüz dosyaya ulaşmamış olması ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak sanık Levent Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.