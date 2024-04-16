Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim: 4 Servis Aracına Cezai İşlem Uygulandı, 2 Çocuk Teslim Edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim: 4 Servis Aracına Cezai İşlem Uygulandı, 2 Çocuk Teslim Edildi

Eskişehir\'de Okul Çevrelerinde Denetim: 4 Servis Aracına Cezai İşlem Uygulandı, 2 Çocuk Teslim Edildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim uygulamasında okul çevrelerinde 4 servis aracına toplamda 15 bin 563 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, trafik ışıklarında dilendiği belirlenen 2 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

16.04.2024 14:14  Güncelleme: 14:16
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Eskişehir'de polis ekiplerince okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetim uygulamasında 4 servis aracına 15 bin 563 TL cezai işlem uygulanırken, ışıklarda dilendiği belirlenen 2 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce belirli bir tarihte saat 07: 30-18: 00 saatleri arasında Türkiye Çocuk ve Gençlerin Korunması Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulama çerçevesinde, 8 internet kafe, 6 oyun salonu, 9 kahvehane-kafe, 3 bahis salonu, 18 market-büfe, 6 tütüncü, 53 park ve bahçe, 186 metruk bina, 137 okul çevresi ve toplamda 584 şüpheli sorgulanırken, 50 işyeri, 33 araç ve 150 servis aracı denetlendi. İcra edilen denetimlerde 4 servis aracına toplamda 15 bin 563 TL cezai işlem uygulandı. Kavşaklarda ve trafik ışıklarında dilendiği tespit edilen 2 çocuğun ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim: 4 Servis Aracına Cezai İşlem Uygulandı, 2 Çocuk Teslim Edildi - Son Dakika
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