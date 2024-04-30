Eskişehir\'de Okul Çevrelerinde Denetim: Kusurlu Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ile servislere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kusurlu sürücülere ve işletmelere cezai işlem uygulanırken, onlarca şüpheli şahısla ilgili sorgu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında polis ve jandarma tarafından okul çevreleri ile okul servislerinde denetim yapıldı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 110 okul servis aracı ve şoförü kontrol edildi. Kusurlu görülen 1 okul servis aracı ve şoförüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 6 milyon 439 bin TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde ise 52 adet okul servis aracı kontrol edilirken, çalışmalar sonucunda kusurlu görülen 2 okul servis şoförüne bin 380 TL ceza kesildi. Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildiği öğrenildi.

Okul çevrelerinde toplam 302 devriye faaliyeti yürütüldü

Polis ekiplerince okul çevrelerinde gerçekleştirilen 189 devriye faaliyetinde 3 kahvehane, 10 market-tekel, 2 kafe, 78 okul çevresi/park kontrolü, 43 okul ziyareti yapılırken, 108 şüpheli sorgulandı. Çalışmalar sırasında kavşaklarda ve trafik ışıklarında dilendiği tespit edilen 8 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ayrıca 2 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, ruhsatsız faaliyet gösterildiği tespit edilen 1 kafeye ve 2 şüpheliye ise okul çevresinde yanlarında kesici-delici alet taşımaktan gerekli cezai işlem uygulandı. Jandarma ekiplerinin denetimlerinde ise, 113 devriye faaliyetinde gerçekleştirildi. Çalışmalarda 50 bakkal ve market, 51 kahvehane, 35 park ve bahçe kontrolü ile 43 okul ziyareti yapılırken, 183 aracın ve 405 şahsın sorgulandığı bilgisi edinildi. - ESKİŞEHİR