Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim

Eskişehir\'de Okul Servislerine Denetim

Eskişehir'de denetimlerde 123 okul servisi kontrol edildi, 378 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

08.10.2024 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince servislere ve okul çevrelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde onlarca araç ve yüzlerce mekan kontrol edilirken, 378 şahsın kimlik bilgileri sorgulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerinde ve okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirdi. Kent genelinde 30 Eylül ila 7 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde; 123 servis aracı ve şoförü kontrol edildi. Bunun sonucunda 6 araç ve şoförün kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde ise 45 kahvehane, 60 market/tekel ve 122 park/bahçe denetlenip 92 okul ziyaret edildi. Ayrıca 378 şahsa kimlik sorgusu yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Servis aracı, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Eğitim, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:53 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
22:24 VAR kayıtları açıklandı: Immobile’nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu VAR kayıtları açıklandı: Immobile'nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu
22:10 Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin’in cesedi bulundu Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin'in cesedi bulundu
21:36 Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar
21:36 Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı
20:59 Beşiktaş’ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir
20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:39 UEFA’dan Beşiktaş’a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor UEFA'dan Beşiktaş'a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 15:30:51. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.