Eskişehir'de okul servislerine trafik denetimi: 2 araca 1380 TL ceza - Son Dakika
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Eskişehir'de okul servislerine trafik denetimi: 2 araca 1380 TL ceza

Eskişehir\'de okul servislerine trafik denetimi: 2 araca 1380 TL ceza

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde, 2 araca bin 380 TL para cezası yazıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22-26 Nisan tarihleri arasında 52 okul servisini kontrol etti. Hatalı bulunan 2 araca para cezası kesilirken, ayrıca okul servis şoförleri ve rehber personeline trafik eğitimleri verildi.

29.04.2024 15:18
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Eskişehir'de jandarma ekiplerinde okul servislerine yönelik gerçekleştirilen trafik denetiminde, 2 araca bin 380 TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince jandarma sorumluluk bölgesinde 22 Nisan ile 26 Nisan tarihleri arasında okul servislerine yönelik trafik denetimi yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 52 okul servisi kontrol edilirken, hatalı bulunan 2 araca bin 380 TL para cezası kesildi.

Ayrıca denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de okul servislerine trafik denetimi: 2 araca 1380 TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de okul servislerine trafik denetimi: 2 araca 1380 TL ceza - Son Dakika
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