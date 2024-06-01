Eskişehir'de Otomobil Site Duvarına Çarptı: Sürücü Hafif Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Otomobil Site Duvarına Çarptı: Sürücü Hafif Yaralı

Eskişehir\'de Otomobil Site Duvarına Çarptı: Sürücü Hafif Yaralı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil site duvarına çarptıktan sonra takla attı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, duvardan kopan demir parçalarından şans eseri kimse yaralanmadı. Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

01.06.2024 11:22
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Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil site duvarına çarptıktan sonra takla attı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, duvardan kopan demir parçalarından şans eseri kimse yaralanmadı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, K.C. (18) isimli erkek sürücü idaresindeki 06 DLB 785 plakalı otomobil, Özlem Caddesi üzerinde seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan araç yoldan çıkarak cadde üzerinde bulunan sitenin demir çitlerine çarptıktan sonra takla attı. Ters dönen araç içerinden hafif yaralı olarak çıkarılan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Öte yandan, aracın çarpması sonucu kopan demir çitler site bahçesine düştü. Çocukların site bahçesinde oynadığı anda gerçekleşen kazada şans eseri yara alan olmadı. Site sakinleri ise demir çitleri çalınmaması için topladığı görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Otomobil Site Duvarına Çarptı: Sürücü Hafif Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Otomobil Site Duvarına Çarptı: Sürücü Hafif Yaralı - Son Dakika
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