Eskişehir\'de Oyun Kavgası: 2 Yaralı

Eskişehir'de yabancı uyruklu şahıs, mobil oyun nedeniyle çıkan kavgada 2 arkadaşını bıçakla yaraladı.

Olay, Yenibağlar Mahallesi Akıcı Sokak'ta bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu 6 kişinin yaşadığı evde B.S. (23), R.S. (22) ve M.T. arasında iddiaya göre mobil oyun nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada M.T., arkadaşları B.S. ve R.S.'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, M.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR