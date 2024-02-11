Eskişehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Eskişehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir\'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'de park halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi Batur Sokak'ta meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

11.02.2024 12:44
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Eskişehir'de park halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi Batur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde parkedilmiş halde duran bir otomobilde henüz belirlenemeyenbir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayıt altına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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