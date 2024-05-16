Eskişehir\'de Parkta Yapılan Uygulamada 37 Kişi Sorgulandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince bir parkta gerçekleştirilen uygulamada 37 şahsa sorgu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği ekiplerince Tombakzade Parkı ve çevresinde çalışma yürütüldü. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde ekiplerce 37 şahıs sorgulandı. Yetkililer, uygulamaların devam ettiğini açıkladı. - ESKİŞEHİR