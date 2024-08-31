Eskişehir'de 51 noktada yapılan denetimlerde 389 şahıs sorgulandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince 51 noktada yapılan denetimlerde 389 şahıs sorgulandı.

Eskişehir'de, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaya devriye timlerince Kanlıkavak, Millet Bahçesi, Dede Korkut, Eti, Anıt, Tombakzade parklarında, Sazova mahallesi stat çevresi protokol yolu ve diğer 44 park bahçelerde şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan uygulamalarda toplamda 389 şahıs sorgulandı. - ESKİŞEHİR