Eskişehir'de Öğrencilere Güvenlik Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Eskişehir'de Öğrencilere Güvenlik Bilgilendirmesi

Eskişehir\'de Öğrencilere Güvenlik Bilgilendirmesi

Eskişehir'de polis ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrencilere ve velilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yaparak broşür dağıttı. Çalışmalar kapsamında bin 180 veli bilgilendirildi.

10.09.2024 17:55
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Eskişehir'de polis ekiplerince yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrencilere ve velilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıp broşüler dağıtıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle çalışma yapıldı. Bu çerçevede, çocukların güvenli bir şekilde eğitim/öğretim hayatlarına devam edebilmeleri için çocukların ve velilerin alabileceği basit güvenlik tedbirleri ile ilgili eğitim kurumlarının girişlerinde ve çevrelerinde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında bin 180 veli Asayiş Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 'Anne ve Babalara Tavsiyeler' ve 'Çocuklar İçin Temel Güvenlik Kuralları' isimli broşür desteğiyle bilgilendirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü yetkilileri, çocukların güvenli bir şekilde eğitim-öğretim hayatlarına devam etmelerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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