Eskişehir'de polis tarafından durdurulan şahıslar aranıyormuş - Son Dakika
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Eskişehir'de polis tarafından durdurulan şahıslar aranıyormuş

Eskişehir\'de polis tarafından durdurulan şahıslar aranıyormuş

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından durdurulan şüphelilerden biri hırsızlık suçundan aranırken, diğeri ise tasarruf suçundan aranıyormuş. Şüpheliler adli mercilere sevk edilmiş ve biri tutuklanarak cezaevine gönderilmiş.

09.02.2024 12:20
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Eskişehir'de polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahısların aranması olduğu tespit edildi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç ve Suçlularla Mücadele kapsamında yaya devriye ekiplerinin durumundan şüphelenilerek durdurduğu şüphelilerden, S.Y. isimli şahsın yapılan sorgulamasında hırsızlık suçundan arandığı ve 8 Yıl 1 Ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. S.K. isimli şüphelinin ise yapılan sorgulamasında kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf suçundan aranmakta oldukları tespit edildi. Şüpheliler adli mercilere sevk edilirken, S.Y. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de polis tarafından durdurulan şahıslar aranıyormuş - Son Dakika
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