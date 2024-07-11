Eskişehir'de Rüzgarın Etkisiyle Kırılan Ağaç Dalı Trafiği Kapattı - Son Dakika
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Eskişehir'de Rüzgarın Etkisiyle Kırılan Ağaç Dalı Trafiği Kapattı

Eskişehir\'de Rüzgarın Etkisiyle Kırılan Ağaç Dalı Trafiği Kapattı

Eskişehir'de rüzgarın etkisiyle kırılan kalın ağaç dalı yola düşerken, şans eseri kimsenin üzerine gelmemesi sonucunda muhtemel facia kıl payı atlatıldı. Dalın kaldırılması ve ağacın budanması için belediye ekipleri çalışma yaptı.

11.07.2024 16:54  Güncelleme: 16:58
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Eskişehir'de rüzgarın etkisiyle kırılan kalın ağaç dalı yola düşerken, şans eseri kimsenin üzerine gelmemesi sonucunda muhtemel facia kıl payı atlatıldı.

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan bir ağacın dalı kuvvetli rüzgarın etkisiyle kırıldı. Oldukça büyük olan dal, gövdeden koparak tramvay yoluna düştü. Tramvay ve araç yolunu kapatan dal sonrası trafik durdu. İlk belirlemelere göre şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda vatandaşlar büyük panik yaşadı. Dalın kalınlığı düşünüldüğünde, facianın eşiğinden dönüldüğü net bir şekilde göze çarptı. Polis ekiplerince yolun iki tarafına da şerit çekilerek, bahse konu nokta trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin çalışması sonrası küçük parçalara bölünen kalın dal, düştüğü yerden kaldırıldı. Ekiplerinin çalışmalarını ise meraklı kalabalık seyretti. Kırılan parçanın kaldırılmasının ardından ağaç budandı.

"Aşırı rüzgardan kabak ağacının kırılıp elektrik sistemi üzerine düştüğünü gördük"

Yoldan geçerken olayı gören Hüdayi Çalışkan, "Olayı gördüğümüzde tramvaylar çalışmadığını, daha sonra aşırı rüzgardan kabak ağacının kırılıp elektrik sistemi üzerine düştüğünü gördük. Belediye ekipleri bu olaya el koymuş. Şu anda da çalışmalar devam ediyor ve yakın zamanda da normale döneceğine inanıyorum. Çalışanlara teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Rüzgarın Etkisiyle Kırılan Ağaç Dalı Trafiği Kapattı - Son Dakika

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