 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de şehir çöplüğünden bebek cesedi çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de şehir çöplüğünden bebek cesedi çıktı

Eskişehir şehir çöplüğünde bulunan ayrıştırma tesisinde, bir poşetin içinden yeni doğmuş bebek cesedi çıktı. Çalışanlar durumu yetkililere bildirerek olay yerine gelen ekiplerce inceleme başlatıldı. Bebek cesedi, otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir\'de şehir çöplüğünden bebek cesedi çıktı
27.01.2024 - 17:31,
Abone Ol

Eskişehir'deki şehir çöplüğünde, bir poşet içinde bebek cesedi bulundu.

Eskişehir- Seyitgazi kara yolundaki şehir çöplüğündeki ayrıştırma tesisindeki personel, beyaz bir poşetin içinde yeni doğmuş, kordonu kesik kız bebeği cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Kordonun henüz üzerinde olmasından dolayı hastane dışında bir yerde doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, otopsi işlemlerinin yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehir, Jandarma, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de şehir çöplüğünden bebek cesedi çıktı - Son Dakika


17:18
Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08
Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
16:42
Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
16:41
Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:32
Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22
Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü

Son Dakika
17:18 Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08 Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
16:41 Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:42 Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
16:32 Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22 Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü
15:49 İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:51 Yeniden Refah Partisi seçim irtibat bürosuna saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 18:13:49. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de şehir çöplüğünden bebek cesedi çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement