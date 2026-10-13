Eskişehir'de servis minibüsü otomobille çarpıştı, sürücü ve yolcular hafif yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de servis minibüsü otomobille çarpıştı, sürücü ve yolcular hafif yaralandı

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Eskişehir\'de servis minibüsü otomobille çarpıştı, sürücü ve yolcular hafif yaralandı
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Eskişehir'de dün saat 18.30 sıralarında Gökmeydan Mahallesi Duygu Sokak'ta servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki sürücü ve yolcular hafif yaralandı; yaralılar sağlık ekiplerince kontrol edildi ve polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobildeki sürücü ve yolcular hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Gökmeydan Mahallesi Duygu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 26 S 0079 plakalı servis minibüsü ile 34 HRL 336 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan kişiler hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedbir amaçlı sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
GökmeydanEskişehirİnceleme3. SayfaGüncelPolisKazaSon Dakika

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