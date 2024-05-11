Eskişehir'de Polis Şüpheli Araçta 3 Ruhsatsız Tabanca ve 28 Fişek Ele Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Polis Şüpheli Araçta 3 Ruhsatsız Tabanca ve 28 Fişek Ele Geçirdi

Eskişehir\'de Polis Şüpheli Araçta 3 Ruhsatsız Tabanca ve 28 Fişek Ele Geçirdi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin uygulama sırasında durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli adli mercilere sevk edildi.

11.05.2024 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 3 ruhsatsız tabanca, 28 fişek ele geçirildi.

Tepebaşı ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen rutin uygulama esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 28 fişek ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli ekiplerce adli mercilere sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Polis Şüpheli Araçta 3 Ruhsatsız Tabanca ve 28 Fişek Ele Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:42 Son 20 yılın en güçlüsü Büyük güneş patlaması ’Kuzey Işıkları’nı Türkiye’ye getirdi Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi
11:39 Cezaevindeki Engin Polat’ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı
10:38 Yer: Diyarbakır Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
09:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?
08:53 Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi! Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor
11:45 Kızılcık Şerbeti’nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o Kızılcık Şerbeti'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o
11:24 Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet’i öldürüyordu 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet'i öldürüyordu! 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı
10:47 Mario Branco devreye girdi bile Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe’ye Mario Branco devreye girdi bile! Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye
10:16 Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı Hasan Arat’ın gönlünde yatan isim belli oldu Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu
09:53 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı
09:39 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde
09:23 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var
09:17 Süper Lig’de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti Süper Lig'de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti
08:49 Şampiyonluğu zora sokan İsmail Kartal’ın tüm takımdan tek bir isteği var: 3 maçı da kazanın Şampiyonluğu zora sokan İsmail Kartal'ın tüm takımdan tek bir isteği var: 3 maçı da kazanın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 12:14:02. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Polis Şüpheli Araçta 3 Ruhsatsız Tabanca ve 28 Fişek Ele Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement