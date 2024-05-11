Eskişehir'de polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 3 ruhsatsız tabanca, 28 fişek ele geçirildi.
Tepebaşı ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen rutin uygulama esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 28 fişek ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli ekiplerce adli mercilere sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Polis Şüpheli Araçta 3 Ruhsatsız Tabanca ve 28 Fişek Ele Geçirdi - Son Dakika
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