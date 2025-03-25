Eskişehir\'de Şüpheli Ölüm İncelemesi Başlatıldı

Eskişehir'de annesi tarafından evde cansız bedeni bulunan 47 yaşındaki erkek şahıs için inceleme başlatıldı.

Olay, Fevziçakamak Mahallesi Uluçamlar Sokak üzerindeki müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 47 yaşındaki Y.U sabah saatlerinde eve geldi. Bir süre sonra eve gelen Y.U.'nun annesi, oğlunun yerde hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Y.U.'nun yakınları evinin önünde gözyaşı döküp, ağıtlar yaktı. Henüz ölüm nedeni bilinmeyen Y.U. için belediye tabibi şüpheli ölüm kararı verdi. Şahsın kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR