Eskişehir'de Polis Ekipleri Şüpheli Şahıslara Yönelik Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Eskişehir'de Polis Ekipleri Şüpheli Şahıslara Yönelik Denetim Gerçekleştirdi

Eskişehir'de, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Millet Bahçesi'nde şüpheli şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 19 şahsa kimlik sorgulaması yapıldı.

06.06.2024 14:36
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla şüpheli şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi. Millet Bahçesi'nde şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 19 şahsa kimlik sorgulaması yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Polis Ekipleri Şüpheli Şahıslara Yönelik Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Polis Ekipleri Şüpheli Şahıslara Yönelik Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika
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