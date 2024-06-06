Eskişehir'de Polis Ekipleri Şüpheli Şahıslara Yönelik Denetim Gerçekleştirdi

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla şüpheli şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi. Millet Bahçesi'nde şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 19 şahsa kimlik sorgulaması yapıldı. - ESKİŞEHİR