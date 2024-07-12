Eskişehir'de Şüpheli Şahıslara Yönelik Denetim Gerçekleştirildi

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Eskişehir'de polis ekiplerince halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla şüpheli şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla şüpheli şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi. Millet bahçesinde ve Dede Korkut Parkında gerçekleştirilen denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan 29 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. - ESKİŞEHİR