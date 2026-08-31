Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu

Eskişehir\'de Tarihi Eser Operasyonu
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Jandarma, Eskişehir'de bir şahsın aracında 1 elmas, 1 heykel ve 194 bronz sikke ele geçirdi.

Eskişehir'de jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda bir şahsın satmak için hazırladığı tarihi eser değerinde 1 elmas, 1 heykel ve 194 bronz sikkeyi ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Tepebaşı ilçesinde şüpheli bir şahsın tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeleri satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı. Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında jandarma tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Tepebaşı ilçesinde edilen operasyonla yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada 1 bronz heykel, 194 bronz sikke, 1 elmas ele geçirildi. Yürütülen soruşturma neticesinde yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika

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