Eskişehir'de tefecilik suçundan adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Eskişehir'de tefecilik suçu kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si hakkında ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol kararı verildi. Tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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